شاهد: طائرات الانقلابيين قصفت محيط قصر أردوغان

كشفت الرئاسة التركية عن تسجيلات كاميرات مراقبة أظهرت وقوع انفجارات يبدو أنها ناتجة عن قصف طائرات لمحيط مقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتظهر اللقطات أن التسجيل كان نهارا ما يعني أن القصف وقع يوم السبت 16 يوليو/تموز بعد ساعات من إعلان فشل المحاولة الانقلابية على الرئيس التركي فجر السبت.

ورغم إعلان فشل الانقلاب فقد ظلت هناك تحذيرات من وجود عدد من الطائرات والمروحيات في حوزة الانقلابيين.

ويظهر في التسجيل سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من المتظاهرين واحتراق سيارات بسبب القصف.

وقامت طائرات الانقلابيين بقصف عدد من المناطق الحيوية والمقار الحكومية ومن بينها تجمعات سكنية، رغم وجود مدنيين بها ضمن مساعيها للاستيلاء على الحكم.

وقتل أكثر من 290 شخصا، أغلبهم من المدنيين، بينما أصيب نحو 1400 شخص في محاولة الانقلاب الفاشلة.