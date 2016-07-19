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شاهد: سلمان العودة يتحدث عن الـ "بوكيمون" حلال أم حرام؟

19/7/2016

بث الداعية السعودي الدكتور سلمان بن فهد العودة، الثلاثاء، مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" قال فيه إن الكثيرين يسألون عن لعبة الـ"بوكيمون" التي ربحت  الله خلال أسابيع 7 مليارات و500 مليون  دولار.

وأضاف الداعية السعودي أن "الكثيرين يسألون ما هو الحكم، حلال أم حرام، فتوى بشأن اللعبة" ، مضيفا: "لا أرى التسرع لأن الله تعالى يقول ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام".

وقال يمكن التحدث عن منع اللعبة أثناء القيادة، والمبالغة فيها، وانتهاك الخصوصيات، وملاحظات اجتماعية وتربوية أخرى لكن لا نلجأ إلى التحريم مضيفا "لأنك تنفعل الآن بسبب سطوة اللعبة، وبعد فترة تنتهي أو تضعف وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع ويأتي بعدها ما هو أطم وأعهم وأهم منها".

واجتاحت حمى "البوكيمون" العالم كاملا بعد إطلاق شركة "نينتندو" اليابانية لها حتى أصبح الناس يمشون في الشوارع يبحثون عن "وحوش افتراضية" مستخدمين كاميرات هواتفهم الخلوية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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