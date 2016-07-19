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شاهد: تنظيم الدولة يبث فيديو لمنفذ عملية الطعن بألمانيا

19/7/2016

بث تنظيم الدولة، الثلاثاء، مقطع فيديو ظهر فيه "محمد رياض"، منفّذ عملية الطعن بسلاح أبيض  في منطقة "فورتسبورغ" الألمانية.

وظهر رياض (أفغاني الجنسية) حاملاً بيده سكيناً، ومقراً أنه أحد عناصر تنظيم الدولة ثم أردف: «سأقوم بتنفيذ عملية في ألمانيا، لقد انقضى الزمن الذي تأتون فيه إلى أوطاننا، وتقتلون رجالنا ونساءنا وأطفالنا، ولم يكن ثمة من يسألكم عن ذلك".

وتوعد رياض أوربا بالقول: " قد أقيمت الخلافة الإسلامية في العراق والشام وخراسان وليبيا واليمن، وسيصل إليكم جنود الخلافة الإسلامية".

وقالت السلطات الألمانية إن لاجئا أفغانيا عمره 17 عاما مسلحا بفأس وسكين هاجم مسافرين في قطار في الولاية الواقعة في جنوب ألمانيا، مساء الاثنين، وأصاب أربعة بإصابات بليغة قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وأكدت أنه تم العثور على راية لتنظيم الدولة في غرفة الفتى الأفغاني طالب اللجوء الذي نفذ الاعتداء بفأس وسكين في قطار مساء الاثنين في جنوب ألمانيا.

وجاء ذلك الهجوم بعد أيام من قيام تونسي يقود شاحنة زنتها 19 طنا بدهس حشود من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي في مدينة نيس بجنوب فرنسا، ما أدى إلى مقتل 84 شخصا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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