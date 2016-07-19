شاهد: السلطات الليبية تعرض أسلحة اغتنمتها من تنظيم الدولة

كشف خبراء متفجرات عسكريون في ليبيا النقاب عن مجموعة متنوعة من الأسلحة والمواد الناسفة التي قالوا إن مقاتلي تنظيم الدولة يستخدمونها في حربهم ضد الجيش والكتائب في البلاد.

وفي قاعدة بمدينة مصراتة عرض الخبراء عشرات الدبابات وقذائف المدفعية والعبوات الناسفة والمُفجرات ومواد أخرى.

وقال فريق المتفجرات في الجيش الليبي إنهم حتى الآن أبطلوا مفعول ما يزيد على 100 عبوة ناسفة في أماكن تحيط بمعقل تنظيم الدولة في سرت بعضها داخل أو حول مبان حكومية ومساكن للمواطنين.

وأضافوا أنه تم إبطال مفعول 200 قنبلة أخرى وقذائف مضادة للدبابات وعبوات ناسفة منذ بدأ الجيش عمليته قبل شهرين لتحرير سرت من قبضة التنظيم.

وقال مسؤولون إنه في إطار عملية إبطال المفعول لقي أحد أعضاء الفريق حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بجراح.

وفي حربهم ضد الجيش الليبي عادة ما يستخدم مقاتلو التنظيم مهاجمين انتحاريين ومركبات ملغومة في استهداف نقاط تفتيش عسكرية.

وأوضح خبير عسكري أن من بين أحد التكتيكات الفتاكة التي يستخدمها التنظيم زرع قنابل في المباني المهجورة.

وبمجرد عودة أصحاب تلك المنازل وفتحهم أبوابها تنفجر تلك القنابل.

وأضاف خبراء عسكريون أن من بين التكتيكات الأخرى التي يستخدمها مقاتلو تنظيم الدولة زراعة عبوات ناسفة على طول الطرق والطرق السريعة التي يستخدمها الجيش.

وأوضح الخبير العسكري أن فحص الغنائم من الأسلحة أظهر مدى تقدم العاملين في مجال المتفجرات في تنظيم الدولة.

ومن شأن خسارة سرت أن تمثل انتكاسة كبيرة للتنظيم الذي أنشأ أهم قاعدة له خارج سوريا والعراق في هذه المدينة الليبية.

وتخضع سرت منذ العام الماضي لسيطرة التنظيم الذي بسط وجوده على طول نحو 250 كيلومترا من الساحل.

وانتقلت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس قبل ثلاثة أشهر في محاولة لتوحيد حكومتين متنافستين وفصائل مسلحة مختلفة.

وفي حين تلقت الحكومة الجديدة دعما من كتائب قوية من مصراتة لم تحقق حتى الآن تقدما يُذكر في بسط نفوذها على كامل تراب البلاد ولا تزال تواجه معارضة قوية من شرق ليبيا وتحديدا من قوات خليفة حفتر.