حزب الحركة القومية التركي: ندعم إعادة تطبيق عقوبة الإعدام

دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي اليوم الثلاثاء إن الحزب سيدعم الحكومة إذا قررت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في ظل دعوات بإعادتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال دولت بهجلي لأعضاء البرلمان من حزبه "إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم مستعدا لمناقشة عقوبة الإعدام فنحن مستعدون."

وحزب الحركة القومية هو رابع أكبر الأحزاب في البرلمان وله 40 مقعدا.

ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار السعي للانضمام

للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الاثنين إن الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين في محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 230 شخصا.

وحذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من الإقدام على مثل هذه الخطوة.