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تمديد حالة الطوارئ في تونس شهرين

19/7/2016

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الثلاثاء تمديد حال الطوارئ التي فرضتها السلطات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في أعقاب هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس "قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهرين بدءا من 21 تموز/يوليو 2016".

وهذا الإجراء الاستثنائي يسمح للسلطات بحظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وفرضت الرئاسة التونسية حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ومددت العمل بها شهرين اعتبارا من 24 كانون الأول/ديسمبر 2015، ثم شهرا اعتبارا من 22 شباط/فبراير 2016، وثلاثة أشهر اعتبارا من 23 آذار/مارس 2016.

ويوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي عندما فجر انتحاري تونسي نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس، في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

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