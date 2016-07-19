البث الحي
منوعات

الشرطة البريطانية: مقتل ثلاثة بالرصاص في وسط انجلترا

19/7/2016

الشرطة البريطانية: مقتل ثلاثة بالرصاص في وسط انجلترا-(أرشيف)

قالت الشرطة البريطانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص اليوم الثلاثاء بينهم شخص يشتبه بأنه مسلح قرب حوض للسباحة في منطقة لينكولنشير بوسط انجلترا.

وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى عمل إرهابي.

وقالت شرطة لينكولنشير في بيان "يمكننا تأكيد وقوع حادثة بالسلاح على طريق بينشبك في سبالدينغ بجوار حوض كاسل للسباحة وقتل فيها ثلاثة أشخاص بينهم من يشتبه بأنه المهاجم.

وأضافت "لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة لها علاقة بالإرهاب ولم تطلق الشرطة النار. نحث على الابتعاد عن المنطقة في الوقت الحالي."

ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

 

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)