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البيت الأبيض: تسلمنا طلبا من تركيا لتسليم غولن وجاري مراجعته

19/7/2016

 

المتحدث باسم البيت الأبيض – جوش إيرنست

تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء وعرض المساعدة في التحقيق الذي تجريه أنقرة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وحث أوباما الحكومة التركية على التحلي بضبط النفس خلال ملاحقتها للمسؤولين عن المحاولة الانقلابية.

وقال إن الرئيسين بحثا وضع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب وتقول تركيا إنها ستطلب تسليمه إليها.

وأضاف إيرنست أن الحكومة التركية قدمت معلومات عن غولن للحكومة الأمريكية وإن المسؤولين الأمريكيين يراجعونها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن أي طلب تسلم من تركيا سيتم تقييمه فور تقديمه بموجب المعاهدة المبرمة بين البلدين.

 

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