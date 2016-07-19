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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال

19/7/2016

جنود إسرائيليون/
أرشيفية

استشهد طفل فلسطيني، مساء الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل محيي صدقي الطباخي (12 عاما)، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة الرام.

وأفادت مصادر طبية أن الطفل الطباخ أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في صدره، أدت إلى توقف القلب عن العمل، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، إلا أن جهود الأطباء لإنقاذ حياته لم تفلح.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام عصر الثلاثاء حيث أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والأعيرة المطاطية باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفل نقل على إثرها لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

 

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