أردوغان: سأصدر قرارا مهما الأربعاء

أردوغان أثناء إلقاء الخطاب/ الجزيرة مباشر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيوافق على أي قرار يتخذه البرلمان فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة.

ودافع أردوغان عن هذه الأحكام المحتملة قائلا:" يوجد إعدام في أمريكا وروسيا والصين وفي عدة دول من أنحاء العالم".

ووجه أردوغان حديثه للشعب التركي في وقت متأخر ليل الاثنين قائلا:" لا تقلقوا أبدا ولا نركع إلا لله".

وأضاف :" سقط الكثير من الشهداء في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقفنا ضدها ونحن نعلم أن مصيرنا الموت في نهاية الحياة".

وتابع " لن نترك الدولة لهؤلاء العشوائيين والمجهولين وغير معروفي الهوية"، مضيفا :" الشعب قال كلمته ولا يمكن تجاهل طلباته وهؤلاء لم يحترموا البرلمان وقصفوا مقره".

وأضاف :" القوات الخاصة في أنقرة تم قصفها بالقنابل و 47 شرطيا من تلك القوات استشهدوا".

وتابع أردوغان:" حكومتنا تقوم بالتحضير لاجتماع مهم يوم الأربعاء وسوف أعلن بعده قرارا مهما".

وحول مطالبة تركيا الولايات المتحدة بتسليم "فتح الله غولن" قال أردوغان:" وزارة العدل التركية تحضر هذا الأسبوع ملفا خاصا بهذا الشأن تمهيدا لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم فتح الله غولن".

وحول المجموعة الانقلابية قال الرئيس التركي :" هؤلاء جاءوا من دولة داخل الدولة وهذا لا يجوز لكنهم اصطدموا بجدار قاس وحساباتهم كلها فشلت .. لقد خانوا وطنهم وخانوا أصدقاءهم لكن الشعب لم يترك لهم الفرصة".