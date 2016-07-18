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مصرف دويتشه بنك يغلق 200 فرعا

18/7/2016

القيمة السوقية للبنك تراجعت إلى 18 مليار دولار – الصورة من رويترز

أعلن  دويتشه بنك الاثنين عن نيته إغلاق نحو 200 فرع في ألمانيا، وأرجع ذلك إلى إجراءات التقشف وتوجه العملاء لأداء الأعمال المصرفية عبر شبكة الإنترنت.

ووفقا لقائمة نشرها الموقع الإلكتروني للبنك أمس الأحد سوف يتم إغلاق أو "دمج" أكثر من ربع فروع البنك في أنحاء ألمانيا، أي نحو 188 من بين 723 فرعا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات التقشف التي تبناها البنك، الذي هبطت أسهمه منذ بداية عام 2016، كما تراجعت قيمته السوقية لنحو 18 مليار دولار.

وقال كريستيان سوينغ، مدير خدمة العملاء الخاصين والتجاريين بالبنك إن إغلاق الفروع مرتبط بتزايد تركيز العملاء على الخدمات المصرفية الإلكترونية، مضيفا أن البنك سوف يستثمر 750 مليون يورو (829 مليون دولار) في أعماله الرقمية بحلول عام 2020.

وكان البنك قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي عن نيته إلغاء نحو 3000 وظيفة في ألمانيا، من بينها 2500 وظيفة سوف تؤثر على قسم العملاء الخاصين والتجاريين.

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