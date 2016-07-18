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مركز استخبارات أمريكي نشر تتبعا لطائرة أردوغان خلال الانقلاب

18/7/2016

أظهرت تدوينات لمركز الدراسات الاستخباراتية الأمريكي ستراتفور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التتبع الدقيق لطائرة كانت تقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الانقلاب العسكري ليلة الجمعة الماضية.

وكشفت التدوينات معلومات فورية لحظة بلحظة عن رحلة أردوغان من مدينة مرماريس جنوب تركيا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول.

ونشر المركز الاستخباراتي تغريدات ليلة الجمعة عن طريق رحلة أردوغان بطائرة مدنية.

وتظهر التدوينات المدعومة بصور لخرائط تتبع جوية حركة الطائرة التي كانت تقل أردوغان، على الرغم من أنها كانت طائرة ركاب مدنية.

كانت تقارير إخبارية محلية قد تحدثت عن تعرض طائرة أردوغان في تلك الليلة إلى اعتراض من طائرات حربية من طراز إف 16 تابعة للانقلاب العسكري الفاشل.

ويعرف معهد ستراتفور نفسه على أنه شركة استخبارات جيوسياسية توفر تحليلات استراتيجية وتوقعات للأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم.

وتطلق وسائل إعلامية أمريكية على معهد ستراتفور بأنه "الاستخبارات المركزية في ظل" ويعمل به مسؤولون سابقون ومحللون من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

 

 
 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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