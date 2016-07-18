مؤرخ تركي: جماعة كولن تسعى للتخلص من أردوغان

اتهمت السلطات التركية جماعة فتح الله كولن بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة بالبلاد.

وطالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم كون الذي يقيم بها منذ سنوات.

وقال المؤرخ التركي "صباح الدين أرسلان " في حوار لموقع الجزيرة مباشر إن أعضاء جماعة فتح الله كولن كانوا من المقربين من الرئيس أردوغان وأعطاهم مناصب كثيرة في الدولة، إلا أنهم حاولوا أكثر من مرة القضاء عليه كما حدث في عام 2013 عندما قاموا بانقلاب قضائي وشرطي والآن حاولوا قتله، عندما قاموا بقصف الفندق الذى يقيم به في محاولة الانقلاب الأخيرة.

ينشر الحوار لاحقا في زاوية "اسأل" على موقع الجزيرة مباشر.