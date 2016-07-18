عشرة مرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوربا: من هم؟

نجم برشلونة ميسي أحد المرشحين للجائزة/ أرشيفية

هيمن لاعبو دوري الدرجة الأولى الإسباني على قائمة مختصرة لترشيحات أفضل لاعب كرة قدم في أوربا هذا العام والتي أعلنها الاتحاد الأوربي للعبة اليوم (الاثنين).

وفي قائمة العشرة الأوائل ترشح سبعة من اللاعبين الذين ينافسون حاليا في الدوري الإسباني.

ويمثل ريال مدريد بطل أوربا أربعة لاعبين في القائمة من بينهم كريستيانو رونالدو وغاريث بيل بينما ترشح ليونيل ميسي وزميله لويس سواريز من برشلونة كما اختير أنطوان جريزمان من أتليتيكو مدريد.

وسينافس على الجائزة أيضا جيانلويجي بوفون حارس إيطاليا المخضرم إضافة إلى توماس مولر ومانويل نوير ثنائي بايرن ميونخ بينما لم تضم القائمة أي لاعب من الدوري الانجليزي الممتاز.

وستتقلص القائمة إلى ثلاثة لاعبين الشهر المقبل ومن المتوقع إعلان اسم الفائز بالتزامن مع سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 25 من أغسطس/آب في موناكو.

وكانت المفاجأة انضمام ويل غريغ لاعب أيرلندا الشمالية ومهاجم ويغان أثليتيك إلى القائمة.

ونال غريغ العدد نفسه من الأصوات التي ذهبت لبول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس بينما حصل على أصوات أكثر من بيير ايمريك اوباميانج هداف دوري الدرجة الأولى الألماني.

وفيما يلي القائمة القصيرة للمرشحين:

غاريث بيل (ريال مدريد وويلز)

جيانلويجي بوفون (يوفنتوس وإيطاليا)

أنطوان غريزمان (أتليتيكو مدريد وفرنسا)

توني كروس (ريال مدريد وألمانيا)

ليونيل ميسي (برشلونة والأرجنتين)

توماس مولر (بايرن ميونيخ وألمانيا)

مانويل نوير (بايرن ميونخ وألمانيا)

بيبي (ريال مدريد والبرتغال)

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد والبرتغال)

لويس سواريز (برشلونة وأوروغواي)