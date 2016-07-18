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شاهد: محاكمة جنود متهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل بتركيا

18/7/2016

بدأت محكمة تركية محاكمة الجنود المعتقلين بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة نهاية الأسبوع الماضي.

ونقل الجنود المعتقلون إلى محكمة بالعاصمة أنقرة اليوم (الاثنين) تحت حراسة مشددة من الشرطة، بينما تواجد العشرات من قوات الأمن بمحيط المحكمة.

واعتُقل الآلاف من أفراد القوات المسلحة ومن بينهم جنود وضباط عقب محاولة الانقلاب التي وقعت ليل الجمعة 15 من يوليو/تموز.

وشوهدت صور بعضهم وقد جُردوا من أغلب ملابسهم وقُيدت أياديهم في مراكز للشرطة وقاعات رياضية.

 كما تم عزل الآلاف من القضاة والمدعين، بتهمة الارتباط بمنفذي محاولة الانقلاب.

وقال مسؤولون أمنيون إن ثمانية آلاف من ضباط الشرطة في أنحاء تركيا بما في ذلك العاصمة أنقرة واسطنبول كبرى المدن عزلوا من مناصبهم للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب يوم الجمعة.

كما قالت وسائل إعلام تركية إن 30 من حكام الأقاليم وأكثر من 50 مسؤولا رفيع المستوى عزلوا من مناصبهم.

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