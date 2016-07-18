شاهد: لحظة اقتحام قوات الانقلاب لفندق أردوغان

نشرت مواقع تركية مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام وحدات عسكرية من الانقلابيين الفندق الذي كان يتواجد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل إحباط محاولة الانقلاب.

وذكرت مواقع تركية مع بدء محاولة الانقلاب، الجمعة 15 من يوليو/تموز أن مروحيات فتحت النار على الفندق الذي كان موجودا فيه أردوغان بولاية موغلا غربي البلاد، بعد فترة وجيزة من مغادرته له فجر السبت 16 من يوليو/تموز.

وشهدت تركيا في ساعات متأخرة من ليل الجمعة 16 من يوليو/تموز أحداثا متسارعة بدءا من إعلان انقلاب عسكري في البلاد، وصولا إلى توافد المواطنين إلى الشوارع استجابة لنداء أردوغان الذي دعا إليه في بث مباشر عبر إحدى القنوات التركية، الأمر الذي أفضى إلى فشل محاولة الانقلاب.