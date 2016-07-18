شاهد: أسطورة الملاكمة محمد علي بمباراة نادرة في قطر

عرض متحف قطر الوطني تسجيلا نادرا لزيارة أسطورة الملاكمة محمد علي إلى قطر في عام 1971 والتي أدى خلالها مباراة استعراضية في الهواء الطلق.

واحتفى المتحف بأسطورة الملاكمة من خلال معرض مؤقت يضم متعلقات فريدة مرتبطة بحياة اللاعب الأسطوري.

ويضم المعرض مجموعة من الصور التي التُقطت له خلال مباراته الودية في استاد الدوحة عام 1971، وبعض المتعلقات ذات الصلة بمشواره للوصول إلى أولمبياد روما 1960.

كما يضم متعلقات من مباراته الشهيرة التي خاضها ضد سوني ليستون عام 1964 وتوج فيها بلقب العالم، وكذلك مباراته النهائية التي فاز فيها بلقب العالم على حساب ليون سبينكس في نيو أورليانز عام 1978.