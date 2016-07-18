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توقيف الملحق العسكري التركي لدى الكويت بمطار سعودي

17/7/2016

مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام،

أوقفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، الملحق العسكري التركي لدى الكويت، ميكائيل غللو، على خلفية اتهامه بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن السعودية أوقفت "غللو" في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، أثناء محاولته الفرار إلى أوربا، قادما من الكويت.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى بدء الاجراءات القانونية لإعادته إلى تركيا، مشيرة أن الانقلابين كانوا يخططون لتعيين غللو مديرا عاما لـ"مؤسسة الصناعات الكيميائية والميكانيكية"، التابع لوزارة الدفاع التركية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر من الجيش.

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