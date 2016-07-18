بن علي يلدرم: تركيا ليست دولة عالم ثالث

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن تركيا ليست دولة عالم ثالث، وإن الحكومة التركية لن تسمح " للظلاميين" بالسيطرة على مسقبل البلاد أو القيام بمحاولات انقلاب أخرى.

وأضاف يلدرم خلال مؤتمر صحفي اليوم عقده في أنقرة اليوم إنه تم اعتقال 7500 على خلفية الانقلاب الفاشل، وعزل 2735 من القضاة والمدعين العامين مؤقتا والتحقيق معهم، وإسقاط عضوية 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وإيقاف 8877 من منتسبي وزارة الداخلية عن العمل بشكل مؤقت للتحقيق معهم.

وقال يلدرم "لدينا 208 شهداء، 40 منهم من الشرطة و3 من الجنود، و145 من المدنيين الأبطال، وهؤلاء هم أعلى أنواع الشهداء"، وأوضح أن كل من تضرر من المواطنين أثناء هذا التمرد سيتم تعويضه عن خسائره.

وأضاف أن حصيلة القتلى من الانقلابيين 24 قتيلا و50 جريحا.

وقال يلدرم إن: " الولايات المتحدة صديقتنا وحليفتنا الاستراتيجية ولنا علاقات متجذرة فيما يتعلق بالأمن والتجارة".

وأضاف أن " محاولة إنهاء الديمقراطية في أي دولة وإحلال نظام آخر مكانه، هي أكبر دليل، هل تريدون وثائق أكثر من هذا؟ إذا كنتم مصرون على تقديم أكثر من هذه الأدلة فإننا سنتساءل عن صداقتنا معكم".