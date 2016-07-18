البث الحي
منوعات

بن علي يلدرم: تركيا ليست دولة عالم ثالث

18/7/2016

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن تركيا ليست دولة عالم ثالث، وإن الحكومة التركية لن تسمح " للظلاميين" بالسيطرة على مسقبل البلاد أو القيام بمحاولات انقلاب أخرى.

وأضاف يلدرم خلال مؤتمر صحفي اليوم عقده في أنقرة اليوم إنه تم اعتقال 7500 على خلفية الانقلاب الفاشل، وعزل 2735 من القضاة والمدعين العامين مؤقتا والتحقيق معهم، وإسقاط عضوية 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وإيقاف 8877 من منتسبي وزارة الداخلية عن العمل بشكل مؤقت للتحقيق معهم.
وقال يلدرم "لدينا 208 شهداء، 40 منهم من الشرطة و3 من الجنود، و145 من المدنيين الأبطال، وهؤلاء هم أعلى أنواع الشهداء"، وأوضح أن كل من تضرر من المواطنين أثناء هذا التمرد سيتم تعويضه عن خسائره.

وأضاف أن حصيلة القتلى من الانقلابيين 24 قتيلا و50 جريحا.

وقال يلدرم إن: " الولايات المتحدة صديقتنا وحليفتنا الاستراتيجية ولنا علاقات متجذرة فيما يتعلق بالأمن والتجارة".

وأضاف أن " محاولة إنهاء الديمقراطية في أي دولة وإحلال نظام آخر مكانه، هي أكبر دليل، هل تريدون وثائق أكثر من هذا؟ إذا كنتم مصرون على تقديم أكثر من هذه الأدلة فإننا سنتساءل عن صداقتنا معكم".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)