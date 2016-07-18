الليرة التركية ترتفع 3% أمام الدولار بعد انقلاب فاشل

ارتفعت الليرة التركية 3% أمام الدولار اليوم الاثنين مواصلة تعافيها بعد أن أحبطت السلطات التركية محاولة انقلاب يوم الجمعة الماضي مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية.

وجرى تداول الليرة عند 2.9274 ليرة للدولار بارتفاع نحو 3% خلال اليوم. واستردت العملة التركية بعض خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة عندما هبطت بنحو خمسة بالمئة بعدما أثارت أخبار الانقلاب فزع المستثمرين.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك المعني بالأمور الاقتصادية في الحكومة قد قال في تصريحات صحفية أن الطاقم الاقتصادي عاد إلى عمله بسرعة قصوى، وإن محاولة الانقلاب لم تؤثر بشكل جدي على سير النظام الاقتصادي في البلاد، والشيء الوحيد الذي تغير في تركيا، هو أنّ الشعب زاد من تمسكه بالنظام الديمقراطي.

وأصدر البنك المركزي أمس الأحد، بياناً أوضح فيه أن مسؤوليه اتخذوا عدداً من التدابير اللازمة للحفاظ على سير العمل في الأسواق المالية، وأنهم سيضخون سيولة نقدية، بالبنوك دون تحديد سقف.