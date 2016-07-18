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السجن شهر لرجل حاول سرقة منزل مورينيو

18/7/2016

مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو

حكم بالسجن أربعة أسابيع على رجل حاول سرقة منزل مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو وفق ما ذكرته الشرطة الإنجليزية اليوم الاثنين.

وأوقف غابور رومان (25 عاما) في 10 من تموز/يوليو الجاري في شارع بلاس الكامن في العاصمة الإنجليزية، حيث يعيش ال"سبيشيل وان".

ومثل رومان أمام محكمة في لندن بتهمة السرقة حسب البيان الصادر عن الشرطة.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية إلى أن الحادث وقع تزامنا مع فوز البرتغال بلقب كأس أوربا 2016، وفي ظل تسمر المدرب البرتغالي خلف الشاشة لمتابعة إنجاز منتخب بلاده غير المسبوق.

وأكد مورينيو أن الخوف استبد بعاملة المنزل حين شاهدت الرجل وهو يسعى لولوج المنزل من باب القبو.

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