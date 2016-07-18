إصابة مسؤول تركي بإطلاق نار في إسطنبول

تركيا تشهد استنفارا أمنيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة

قالت وسائل إعلام تركية إن مهاجما مجهولا أصاب نائب رئيس بلدية حي شيشلي في إسطنبول برصاصة في الرأس اليوم الاثنين وإن المسؤول في حالة خطيرة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان للهجوم صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص أم لا.

وتعيش تركيا حالة من التوتر والاستنفار منذ محاولة الانقلاب لكن الحكومة تقول إنها تسيطر تماما على الموقف.

وقالت القناة إن المهاجم دخل مكتب جميل جانداش نائب رئيس البلدية ثم سمع دوي إطلاق نار.

ويدير حزب الشعب الجمهوري المعارض منطقة شيشلي. ودان الحزب، وأحزاب المعارضة الأخرى، محاولة الانقلاب.