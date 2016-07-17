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هاآرتس: الإسرائيلون تمنوا لو انتهى الأمر باعتقال أردوغان

17/7/2016

أردوغان في خطاب له بعد فشل محاولة الانقلاب

أكدت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أن لا أحد في حكومة إسرائيل كان سيذرف دمعة لو أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجد نفسه فجر السبت في المعتقل بدلا من الاحتفال مع مؤيديه في مطار إسطنبول بالقضاء على التمرد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب تأخر صدور رد الفعل الإسرائيلي على الانقلاب الفاشل هو أن موظفي وزارة الخارجية قرروا عدم المسارعة في التعقيب والانتظار إلى حين اتضاح الوضع ورؤية كيف سيعقّب المجتمع الدولي على الأحداث،

ولفتت هاآرتس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يتلقى تقارير حول الأحداث في تركيا أولا بأول.  

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