مسؤول تركي: بعض المجموعات الانقلابية لم تستسلم بعد

جرى اعتقال أكثر من 3 آالاف عسكري بينهم قيادات كبيرة

قال مسؤول تركي كبير إنه يوجد بعض المجموعات من مدبري الانقلاب لم تستلم بعد.

وأضاف المسؤول التركي، لوكالة رويترز للأنباء، أن هذه المجموعات المهمة من الفارين توجد في إسطنبول لكنها لا تمثل خطرا كبيرا، وسيتم اعتقالهم قريبا.

وأشار إلى أنه تم فرض السيطرة على جميع أنحاء البلاد، لكن هذه المجموعات الصغيرة لم تستسلم بعد.

ويشار إلى أنه تم اعتقال أكثر من 3 آلاف من العسكريين، بينهم قادة الجيش الثاني والثالث والرابع على خلفية الانقلاب.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه جرى اعتقال 2745 من القضاة وممثلي الادعاء على خلفية محاولة الانقلاب.

وقال مسؤول تركي إن عدد القتلى نتيجة المحاولة الانقلابية ارتفع إلى 265 بينهم 104 من منفذي الانقلاب و161 غالبيتهم من المدنيين والشرطة.