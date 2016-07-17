قوات الأمن التركية تسيطر على قاعدة قونية ومطار صبيحة

الأمن التركي اعتقل آلاف العناصر المتورطة في الانقلاب

سيطرت قوات من الشرطة التركية على قاعدة قونية الجوية كما اشتبكت مع انقلابيين في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول مساء اليوم (الأحد).

وقال مراسل الجزيرة في تركيا إن نحو 650 من قوات الشرطة اقتحموا قاعدة قونية وسيطروا عليها، وألقوا القبض على سبعة من العاملين فيها، الذين لم يبدوا أي مقاومة. وكان من بين الانقلابيين قائد الطلعات.

وأفادت مصادر أمنية أن العملية الأمنية في القاعدة الجوية الثالثة بولاية قونية وسط البلاد مازالت مستمرة، مشيرة إلى عدم حدوث أي اشتباكات مسلحة إلى الآن داخلها.

في غضون ذلك تجمهر العديد من المواطنين الأتراك أمام القاعدة حاملين أعلام بلادهم، ومرددين هتاف التكبير، كبادرة لدعم عناصر الشرطة في العملية.

وكانت الشرطة دخلت في وقت سابق إلى القاعدة من أجل توقيف عسكريين، تنفيذا لقرارات قضائية بحقهم، في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد منذ مساء الجمعة الماضي.

وعلى صعيد متصل، اشتبكت قوات الأمن التركية مع انقلابيين يقاومون الاعتقال في ثاني مطار بمدينة إسطنبول، وهو مطار صبيحة الدولي.

وقال مسؤول تركي إن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية تحذيرية قرب مطار صبيحة الواقع على الجانب الآسيوي من المدينة، ولم يرد الانقلابيون عليها، مضيفا أن عمليات اعتقال تجري حاليا.

وأوضح مراسل الجزيرة أن قائد الدرك في المطار قد استسلم.