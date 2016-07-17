صحف تركية: لا تتركوا جبل الرماة حتى ينتهي الانقلاب

المتظاهرون العزل تصدوا للدبابات بأجسداهم

شددت صحيفة يني شفق على ضرورة بقاء معارضي الانقلاب من الشعب في شوارع وميادين المحافظات والمدن حتى تنجلي الأمورُ بالكامل فيزول خطرُ وقوع محاولة انقلاب ثانية.

واستخدمت الصحيفة تسمية جبل الرماة للتعبير عن أهمية الشوارع في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، مشيرة إلى ضرورة إهمال الرسائل النصية التي ترسلها الجماعةُ وتهيب المواطنين بالعودة إلى بيوتهم.

من جانبها، كتبت صحيفة صباح التركية المقربةُ من الحكومة أن الشعب الذي وقف في وجه الدبابات والمدافع لقـّن الطغمة وعصابةَ فتح الله غولن التي تقف وراءها درسا لا يـُـنسى، على حد تعبيرها.

وتطرقت الصحيفة إلى ملامح مرحلة ما بعد فشل محاولة الانقلاب مشيرة إلى ضرورة تطهير كافة مؤسسات الدولة من خلايا غولن النائمة.

وقالت إن كل من تورط في المحاولة من منتسبي سلك القضاء والجيش سيُحاكَمون بتهمة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى مضيفة أن إعادة عقوبة الإعدام قد تــُطرح على الطاولة في قادم الأيام لتشكل عنصرا رادعا لمحاولات انقلابية جديدة قد تحدث مستقبلا.