البث الحي
منوعات

شاهد: غولن: لم أدعم الانقلاب وعانيت شخصيا من الانقلابات

16/7/2016

نفى الداعية والمعارض التركي فتح الله غولن تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال غولن، المقيم في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، إنه لا يستطيع التواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب الموقف المسبق الذي يتخذه منه أردوغان، حسب قوله.

وقال غولن (75 عاما): "لست متأكدا مما إذا الرئيس أردوغان سيقبل رسائلي أم لا، حتى لو أرسلت له أجمل الرسائل. وربما يعتبر رسالتي إهانة، وهذا واضح حتى من قبل أن تتكشف تفاصيل الانقلاب، حيث بدأ في اتهامي بالوقوف وراء الانقلاب".

وأضاف أنه ينصح الشعب التركي بعدم دعم الانقلابات العسكرية، مشيرا إلى أنه عانى شخصيا من الانقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا خلال العقود الماضية.

وتابع قائلا: "رسالتي للشعب التركي ألا يتقبلوا التدخل العسكري بشكل إيجابي، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق عبر التدخل العسكري، ولا يمكن أن تصبح الحكومة الجمهورية قوية عبر التدخل العسكري، ولا يمكن أن يتحقق اندماج تركيا أو قوتها في العالم من خلال انقلاب عسكري".

 ويقود غولن حركة اجتماعية تسمى "الخدمة" وهي جماعة ضغط تتمتع بنفوذ واسع في تركيا، وقد ساهمت في دعم أردوغان وحزب العدالة والتنمية لسنوات، قبل أن يبدأ الشقاق بين الجانبين منذ عام 2010.

ويصف أردوغان حركة كولن بـ"الكيان الموازي"، ويتهمها بالتآمر على نظامه عبر أنصارها النافذين في أجهزة الدولة.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

مهدد بالسجن 10 سنوات.. القبض على طالب مسلم بموجب قانون "جهاد الحب"

هندوس يتظاهرون مطالبين بمنع تحول الهندوسيات إلى الإسلام (غيتي - أرشيفية)