شاهد: صانع حملات أردوغان يضحي بحياته ضد الانقلاب

قُتل إيرول أولتشاك صانع حملات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية أثناء تصديه للانقلابيين مع المتظاهرين عند جسر البسفور.

لم يكن أولتشاك وحيدا، فقتل هو وابنه صاحب الـ 16 ربيعا أثناء تصديهم للجنود الانقلابيين.

وبحسب متخصصين ومتابعين؛ فإن أولتشاك هو صانع صورة أردوغان التي رآها العالم منذ أن كان والياً لإسطنبول وصولا لكرسي الرئاسة في قصر تشانكايا مروراً بسنوات رئاسة الوزراء.

الرجل المعروف لدى الأتراك كانت مهمته أن يصنع الصورة الذهنية له كزعيم وقائد، فكان يحدد متى يظهر وكيف يظهر، حيث كان يضعه بعبقرية نادرة في سياق الأحداث بشكل يعظّم من صورته، فيستدعيه في إعلانات الحملات تارة بصوته فقط وتارة بصورته وتارة بشخصه بحسب متخصصين في مجال الدعاية والإعلان.



ويقول أحمد عبد الحافظ، وهو صاحب شركة إنتاج فني إن أهم النماذج التي قدمها أولتشاك في مسيرته مع أردوغان هي إعلان الاحتفال بمرور مائة عام على انتصار العثمانيين على الحلفاء في الحرب العالمية الأولي في معرقة جنق قلعة.

ويضيف عبد الحافظ أن أولتشاك برع في استخدام الصوت، والدعاء مع لقطات الإعلان، وكيف تتلون الموسيقى؟، ومتي تعلو ومتى تقف؟، وكيف تضع أفكارك ورسائلك في كل لقطة؟ فلا يبدو منها واحد دون رسالة، ثم لحظة الظهور، وزاوية الكاميرا، وهيئة الرئيس، كل هذا التكامل حرفة، امتلكها الأستاذ وفريقه الكبير.

وأولتشاك هو مدير الحملات الإعلانية لحزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه على مدار 14 سنة، كما أنه مصمم شعار الحزب، وصاحب فكرة المصباح بلونه البرتقالي.

وأشرف أولتشاك عبر وكالاته الإعلانية على حملات أردوغان والحزب جميعا، ورافق أردوغان منذ أن كان رئيسا في بلدية إسطنبول.