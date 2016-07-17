شاهد: انفجار ضخم بمعامل الدفاع التابعة للنظام بحلب

هز انفجار ضخم معامل الدفاع التابعة لقوات النظام السوري، وهو مستودع ضخم للذخيرة والبراميل المتفجرة بمدينة السفيرة جنوب شرق حلب.

وأعقب ذلك انفجارات متتالية أدت إلى مقتل عشرات من قوات النظام، بحسب ناشطين.

وأدى الانفجار إلى احتراق عدد من المروحيات وعشرات الآليات.

ويشار إلى أن معامل الدفاع هي مصانع لتصنيع الذخيرة الخفيفة وصناعة البراميل المتفجرة ونقطة لانطلاق الصواريخ باتجاه المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

ولم يعرف السبب الحقيقي وراء الانفجارات حتى الآن، لكن النظام أعلن أن التفجير نتيجة خطأ بالمواد المتفجرة.