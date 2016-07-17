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شاهد: المئات يركضون خلف بوكيمون نادر في نيويورك

17/7/2016

ربما لا تصدق ما تراه عيناك، فهذا الجمع الغفير من الناس يركض خلف بوكيمون نادر في إحدى متنزهات مدينة نيويورك الأمريكية.

وحذر أطباء وخبراء في الصحة النفسية من التأثيرات السلبية على صحة النفس والجسدية للعبة "بوكيمون غو" التي لاقت رواجا كبيرا في الأيام الماضية.

واجتاحت حمى لعبة "بوكيمون غو" العالم, اللعبة طرحتها شركة نيتندو للألعاب، وتعتمد على تقنية الواقع المعزز، وهي متوفرة بشكل مجاني لأنظمة أندرويد وأي أو إس.

وتعود لعبة البوكيمون لأكثر من 20 عاما مضت، وكانت تُلعب عند إطلاقها باللونين الأبيض والأسود، ونشأ جيل كامل على لعبة البوكيمون التقليدية والتي كانت تُلعب على اجهزة الألعاب القديمة.

واسم اللعبة مستمد من كلمة يابانية مُركبة، اختصارًا لما يطلق عليه "وحش الجيب"، وهم مجموعة من الوحوش الصغيرة.

وتتمحور فكرة اللعبة حول اصطياد البوكيمونات التي تظهر ضمن اللعبة، وكلما اصطدت عددا أكبر من البوكيمونات كلما ازاد مستواك في اللعبة وحصلت على ميزات جديدة.

وحققت اللعبة نجاحًا كبيرًا في أستراليا ونيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتصدر قائمة الألعاب الأكثر تحميلاً في متجر تطبيقات آيتونز في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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