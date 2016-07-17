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شاهد: أردوغان يبكي أثناء جنازة مدير حملاته الانتخابية

17/7/2016

بكى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحرقة اليوم (الأحد) أثناء تشييع جنازة مدير حملاته الانتخابية وابنه اللذين قتلا بأيدي منفذي محاولة الانقلاب الفاشل.

وقُتل إيرول أولتشاك، المسؤول عن حملات الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، وابنه البالغ من العمر 16 عاما أثناء تصديهما للانقلابيين مع المتظاهرين عند جسر البوسفور ليل الجمعة 15 من يوليو/تموز.

وشارك في جنازة أولتشاك آلاف الأشخاص، ومن بينهم مسؤولون في الحكومة وحزب العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم الرئيس التركي الذي انفجر في البكاء وهو يخاطب الجماهير ناعيا أولتشاك.

وبحسب متخصصين ومتابعين؛ فإن أولتشاك هو صانع صورة أردوغان التي رآها العالم منذ أن كان والياً لإسطنبول وصولا لكرسي الرئاسة في قصر تشانكايا مروراً بسنوات رئاسة الوزراء.

وكانت مهمة أولتشاك صناعة الصورة الذهنية لأردوغان كزعيم وقائد، فكان يحدد متى يظهر وكيف يظهر، حيث كان يضعه بعبقرية نادرة في سياق الأحداث بشكل يعظّم من صورته، فيستدعيه في إعلانات الحملات تارة بصوته فقط وتارة بصورته وتارة بشخصه.

وكان أولتشاك مديرا للحملات الإعلانية لحزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه على مدار 14 سنة، كما أنه مصمم شعار الحزب، وصاحب فكرة المصباح بلونه البرتقالي.

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