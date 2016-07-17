ديفيد هيرست: الآيفون هزم الدبابة في تركيا

الكاتب الصحفي ديفيد هيرست

اعتبر الكاتب الصحفي البريطاني "ديفيد هيرست" أن المكالمة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر هاتفه الآيفون في بداية محاولة الانقلاب كانت نقطة التحول في الأحداث.

وأضاف هيرست في مقاله بموقع "هافنغتون بوست" الأمريكي أن الانقلاب كان على وشك أن ينجح، حتى طالب أردوغان بخروج الشعب التركي إلى الشوارع والبقاء فيها، وعندها لبى الأتراك النداء، مضيفا "الآيفون هزم الدبابات".

الآيفون في مواجهة الدبابة

واستعرض هيرست الخطة التي نفذها الانقلابيون في تركيا، والاستعدادات الكبيرة التي اتخذوها لضمان نجاح انقلابهم والاستيلاء على السلطة، إلا أن لجوء أردوغان إلى هاتفه الآيفون، ولجوء المساجد إلى صيحات التكبير، ومسارعة السياسيين إلى المطالبة بإنهاء الانقلاب، وإلقاء الشرطة القبض على الانقلابيين، وتحرك الشعب لاستعادة الأماكن التي احتلتها قوات الجيش، أدى في النهاية إلى هزيمة الانقلاب.

انتفاضة الجيش

ونبه هيرست إلى استخدام السفارة الأمريكية في تركيا مصطلح "انتفاضة" لوصف محاولة الانقلاب، عندما وجهت رسالة إلى مواطني الولايات المتحدة في البلاد. كما استعرض مواقف بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية التي لم تخف فرحتها في بداية الانقلاب، وسارعت إلى إعلان "سقوط أردوغان"، مثل مقال نشر في صحيفة الغارديان البريطانية وتم تعديله فيما بعد، بالإضافة إلى شبكات الأخبار الأمريكية التي كانت تبث تعليقات وتحليلات تفيد بأن أردوغان انتهى أو أنه لجأ إلى ألمانيا.

صمت غربي

كما انتقد هيرست صمت الزعماء الغربيين في البداية رغم ادعائهم الدفاع عن الديمقراطية، مثل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" التي اكتفى فيها بالتعبير عن تطلعه إلى أن يسود الاستقرار والسلام داخل تركيا، دون أن يبدي دعما للرئيس والحكومة المنتخبين، ولم يتغير الموقف الأمريكي إلا عندما بدأت مؤشرات فشل الانقلاب في التزايد، وعندها خرج أوباما ووزير خارجيته بتصريحات تدعم أردوغان بشكل واضح.

القنصلية الفرنسية

وتساءل هيرست في المقال عن سبب إعلان القنصلية الفرنسية إغلاق أبوابها قبل الانقلاب بيومين، وما إذا كانت تعلم شيئا لم تعلمه تركيا.

ووصف هيرست تعامل أردوغان مع الأزمة بالشجاعة الكبيرة، بعدما توجه بطائرة إلى مدينة إسطنبول على الرغم من إغلاق مطار أتاتورك وانتشار طائرات إف 16 في سماء المدن التركية، مشيرا إلى وقوف 3 دول فقط مع أردوغان منذ البداية وقبل أن يتضح مسار الأحداث، وهم قطر والمغرب والسودان.

المعارضة التركية

وأبدى هيرست إعجابه بتصريحات السياسيين الأتراك الذين رفضوا الانقلاب رغم خلافاتهم الشديدة مع أردوغان، بالإضافة إلى موقف كل من أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق، وعبد الله غل الرئيس التركي السابق، اللذين رفضا الانقلاب ودعما أردوغان.

وفي الوقت الذي وصف فيه هيرست ما حدث في تركيا بأنه "يعبر عن ديمقراطية ناضجة" وصف ردود الأفعال الغربية بأنها تعبر عن "ديمقراطية تالفة وملوثة بسبب دعمها العسكري والسياسي للاستبداد" حسب تعبيره.

رسالة إلى مصر

واختتم هيرست مقاله بالقول إن تركيا أثبتت أنها ليست مصر، وأنه إذا كان هناك درس في هذه الأيام المظلمة من أيام الديمقراطية في الشرق الأوسط فهي رسالة موجهة إلى الناس "الذين تنزف بلادهم دما بسبب الدكتاتورية العسكرية التي ظنها بعضهم ثورة ثانية" في إشارة إلى ما يحدث في مصر.