توأم تركي.. عاشا سويا وماتا سويا في مواجهة الانقلاب

لقي توأم يعملان في الشرطة التركية حتفهما خلال محاولتهما مواجهة الانقلابيين في مركز القوات الخاصة بالعاصمة أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشل مساء الجمعة.

وذكرت صحيفة "خبر ترك" المحلية أن التوأمين أحمد ومحمد أوروتش كانا يعملان سويا في مكافحة الشغب في أضنة، وكانا في أنقرة لتلقي التدريب على قيادة طائرات الهيلوكوبتر الحربية.

ودرس محمد وأحمد أوروتش(25 عاماً) في مدرسة واحدة وتدربا وتخرجا في أكاديمية واحدة، وعملا معا في أضنة بقوات مكافحة الشغب.

وذهب التوأم معا في تدريب ليصبحا قائدين للطائرات الحربية في العاصمة أنقرة.