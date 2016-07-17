البث الحي
منوعات

توأم تركي.. عاشا سويا وماتا سويا في مواجهة الانقلاب

17/7/2016

لقي توأم يعملان في الشرطة التركية حتفهما خلال محاولتهما مواجهة الانقلابيين في مركز القوات الخاصة بالعاصمة أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشل مساء الجمعة.

وذكرت صحيفة "خبر ترك" المحلية أن التوأمين أحمد ومحمد أوروتش كانا يعملان سويا في مكافحة الشغب في أضنة، وكانا في أنقرة لتلقي التدريب على قيادة طائرات الهيلوكوبتر الحربية.

ودرس محمد وأحمد أوروتش(25 عاماً) في مدرسة واحدة وتدربا وتخرجا في أكاديمية واحدة، وعملا معا في أضنة بقوات مكافحة الشغب.

وذهب التوأم معا في تدريب ليصبحا قائدين للطائرات الحربية في العاصمة أنقرة.

 

 
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

مهدد بالسجن 10 سنوات.. القبض على طالب مسلم بموجب قانون "جهاد الحب"

هندوس يتظاهرون مطالبين بمنع تحول الهندوسيات إلى الإسلام (غيتي - أرشيفية)