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بالفيديو: تركيا تسترجع مروحية هرب قائدها إلى اليونان

17/7/2016

اعتقل الأمن التركي طيارين اثنين برتبة عقيد لدى محاولتهما التسلل الى جزيرة ليسبوس اليونانية فجر اليوم.

من جانب آخر، تسلم الجيش التركي من اليونان المروحية التي استخدمها عسكريون انقلابيون .

جاء ذلك بعد هبوط مروحية عسكرية تركية من طراز "بلاك هوك" في مطار إليكسندر بولي شمال اليونان واعتقل ثمانية أشخاص كانوا على متنها وهم ثلاثة قادة عسكريين وثلاثة برتبة نقيب ورقيبان.

وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس  الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن طلبات اللجوء التي تقدم بها الجنود الأتراك الذين فروا إلى اليونان سيتم النظر فيها "سريعا".

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