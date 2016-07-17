بالصور: "السوشال ميديا" ساعدت أردوغان وفضحت مشاهير العرب

السوشال ميديا تفضح مؤيدي "الانقلاب" من المشاهير

في الوقت الذي لعبت فيه مواقع التواصل الاجتماعي دورا بارزا في إفشال محاولة الانقلاب العسكري في تركيا في ساعاتها الأولى، كانت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تضج بتغريدات ومشاركات الرافضين والمؤيدين لتلك المحاولة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي رأى البعض أنه سعى في الكثير من الأوقات لتحجيم مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقعي تويتر ويوتيوب لجأ هو إلى أحد تلك التطبيقات متمثلا في تطبيق فيس تايم الخاص بهواتف الآيفون من أجل إيصال صوته إلى الشعب التركي ومطالبته بالنزول إلى الشوارع والميادين الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إفشال المحاولة الانقلابية بعد الاستجابة الشعبية الواسعة لرسالة أردوغان.

رئاسة الوزراء التركية استخدمت كذلك موقعي فيسبوك وتويتر في توجيه رسائلها للشعب حيث طالبتها في إحداها بالاستمرار في التواجد في الميادين حتى مساء اليوم السبت للتأكد من السيطرة على الوضع تماما وعدم وقوع تبعات كمحاولات من عناصر أخرى تابعة للقوة الانقلابية التي كان يجري في الوقت نفسه اعتقال أعضاءها تباعا.

السوشال ميديا تفضح مؤيدي "الانقلاب" من المشاهير

أما في العالم العربي فقد كانت السوشال ميديا فاضحة للكثير من الإعلاميين والفنانين والسياسيين ممن انحازوا للدبابات في مواجهة الشعب والديمقراطية وسارعوا بتأييد تلك المحاولة الانقلابية.

الإعلامية ليليان داود كانت من أوائل هؤلاء المغردين المؤيدين لتلك الحركة حيث كتبت على حسابها عبر تويتر "يبدو أردوغان وقد فقد كل أدواته ضئيلا عبر كاميرا هاتف محمول وحالة يدل على الضعف وعيش حالة من النكران".

داوود التي لا تزال تعاني من تبعات انحيازها للعسكر في مصر ضد أول تجربة ديمقراطية حيث صدر ضدها قرارا بالإبعاد من مصر بعد أن طردت من قناة أون تي في التي كانت تعمل فيها لم تتعلم من الدرس المصري وراحت تغرد ضد إرادة الشعب التركي وضد الديمقراطية.

الإعلامي يوسف الحسيني كتب عبر حسابه على تويتر : "العالم الغربي سيستقبل خلع الطاغية أردوغان بهدوء وربما بشيء من الترحاب نظرا لمعاناتهم من إرهاب التيارات الإسلامية" في انحياز واضح للمحاولة الانقلابية ضد إرادة الشعب التركي.

أما عضو البرلمان المصري مصطفى بكري فقد ذهب أبعد من ذلك فراح يمدح في بشار الأسد ويصب لعناته على أردوغان وكتب عبر تويتر "ذهب أردوغان وبقي الأسد، سبحان مغير الأحوال، النصر للجيش العربي السوري، عاشت سوريا العربية، وعاش الشعب السوري العظيم"

الفنانة التونسية لطيفة كانت أيضا ممن دعموا المحاولة الانقلابية فكتبت عبر تويتر" هل هو الصيف التركي على غرار ما سموه الربيع العربي؟ هنالك زعماء مهمتهم خلصت أردوغان تصدير الإرهاب"

الصحفي مجدي الجلاد كتب عبر تويتر "هذه نهايتك يا أردوغان يوم أسود في تاريخ الجماعة الإرهابية"

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها على فيسبوك "أنباء عاجلة من تركيا الشعب التركي يرقص على أنغام تسلم الأيادي بالتركي"

بدوره، كان للفنان توفيق إسكندر، عضو البرلمان السوري أخيراً، والذي يقول البعض أنه نال مقعده مكافأة على حمله السلاح والقتال إلى جانب النظام كتب عبر فيسبوك "أول ….. في سلسلة الإرهاب الدولي سقط، وتمرغ أنفه تحت البسطار العسكري السوري.. إلخ حيث وجه السباب للرئيس التركي أردوغان "

الغريب في الأمر أن جميع الأحزاب التركية المعارضة قبل المؤيدة رفضت محاولة الانقلاب العسكري التي باءت بالفشل والتزم الساسة والإعلاميون والفنانون الأتراك الصمت عوضا عن هؤلاء الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب بينما استعجل هؤلاء الساسة والإعلاميون العرب فيما اعتبره نشطاء التواصل الاجتماعي بمثابة فضيحة كشفت عن معادنهم.