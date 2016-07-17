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"انفراد الجزيرة" : تفاصيل مراسلات الانقلابيين في تركيا

17/7/2016

اعتقال عسكريين في تركيا

حصلت الجزيرة على نسخ من مراسلات الانقلابيين تبين خطواتهم للاستيلاء على السلطة في تركيا.

وأظهرت تلك المراسلات أنه كان من المخطط إعلان السيطرة على مقاليد الحكم وإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من نفس توقيت السيطرة .

وكذلك إعلان حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق السادس عشر من تموز/ يوليو.

وبينت أيضا أن قيادة حالة الطوارئ ستبدأ بشكل سريع في مهامها لكي تقوم فورا بالفعاليات اللازمة وفقا لما ينص عليه قانون حالة الطوارئ.

وكشفت النسخ من مراسلات الانقلابيين للاستيلاء على السلطة في تركيا أن 3 مروحيات كانت معدة لاعتقال الرئيس أردوغان في مرمريس وكانت الأوامر من الانقلابيين بإطلاق النار على قوات الشرطة في حال مقاومتها.

كما كشفت النسخ أن مروحيات للانقلابيين قصفت الفندق الذي كان يقيم فيه أردوغان في مرمريس بعد مغادرته بنصف ساعة وأكدت أن قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكن أوزتاك هو مدبر محاولة الانقلاب.

وبحسب النسخ التي حصلت عليها الجزيرة فإن الحرس الخاص بأردوغان أفشل محاولة قوة من الانقلابيين لاقتحام فندق كان يقيم فيه أردوغان في مرمريس كما أكدت أن قضاة وضباطا كبارا في الجيش والشرطة من بين قادة مدبري محاولة الانقلاب 

وأوضحت النسخ أن 80 شخصية كان من المفترض أن تتولى الحكم في حال نجح الانقلاب.

وكشفت المراسلات أن أول تحرك للقوة الانقلابية كان في الساعة 09:29 دقيقة مساء يوم 15 من يوليو/تموز وأن الظهور الأول للرئيس أردوغان كان الدافع الرئيسي لقوات الشرطة والجيش للتحرك لمقاومة الانقلاب وأنه كان من المفترض أن يعلن الانقلاب في الساعة 6 صباح يوم 16 من يوليو/تموز وأن قوة كانت تعتزم اعتقال أردوغان أثناء وجوده في أحد فنادق مرمريس لكنها فشلت بسبب مغادرته مبكرا.

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