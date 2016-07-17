إخلاء سبيل الداعية المصري محمود شعبان

الداعية المصري محمود شعبان

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الداعية السلفي محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإٍسلامية جامعة الأزهر، و13 آخرين اتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين عددا من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ومحمود شعبان أحد الدعاة الذين عارضوا الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/تموز 2013 بمصر ، واعتقلته قوات الأمن بعد لقاء تلفزيوني أجراه يعرب فيه عن رفضه لما حدث .