أردوغان يشكر أكبر حزبين معارضين لرفضهما محاولة الانقلاب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء السبت، شكره لرئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، ورئيسا حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، كمال قليجدار أوغلو، والحركة القومية المعارض، دولت بهجه لي، لمواقفهم التي وصفها بـ"المشرفة" إزاء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع قهرمان وقليجدار أوغلو وبهجه لي.

ولفتت المصادر أن أردوغان، هنأ خلال اتصاله مع قهرمان، نواب البرلمان لموقفهم المشرف، ضد محاولة الانقلاب، في 15 يونيو/ تموز الحالي.

وذكرت المصادر أن أردوغان قدم شكره لقليجدار أوغلو وبهجه لي لدفاعهم مع الحزب الحاكم عن الديمقراطية والإرادة الشعبية، وعدم تهاونهم مع محاولة الانقلاب، مؤكدا على أهمية المواقف المشتركة لكل الأحزاب، فيما يتعلق بالدفاع عن الديمقراطية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أمس، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر من الجيش، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.