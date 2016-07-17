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أردوغان: منظمة "غولن" تتساقط واعتقلنا الآلاف من أعضائها

17/7/2016

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منظمة فتح الله غولن "تتساقط وتتهاوى رويدا رويدا" مؤكدا أنه تم اعتقال الآلاف من أعضائها.

وأضاف أردوغان، خلال مشاركته في تشييع عدد من ضحايا محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت أول أمس الجمعة، إن ما قامت به المنظمة وجد ردا مناسبا من الشعب التركي، وأن الإرادة الوطنية أخمدت محاولة الانقلاب التي نفذتها المجموعة. وقال"أرسلنا للولايات المتحدة ودول الغرب وسنرسل لهم لتسليم فتح الله غولن وأعوانه" واصفا إياهم بـ"السرطان أو الفيروس في جسم الإنسان".

وطالب أردوغان الأتراك بالبقاء في الميادين العامة، مؤكدا أن الأمر لن ينتهي بسرعة.

وتوعد أردوغان جميع أعضاء منظمة فتح الله غولن بالاعتقال، معددا أسماء عدد ممن سقطوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب في تركيا، قائلا "نحن لسنا منتقمين والله هو المنتقم العزيز الذي سينتقم لنا، وسلاحنا هو الإيمان فقط".

ووجه أردوغان التحية إلى المواطنين الذين نزلوا في أرجاء تركيا للوقوف أمام دبابات وآليات وأسلحة الانقلابيين بصدور عارية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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