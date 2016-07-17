البث الحي
منوعات

أردوغان: سنرسل وثائق لأمريكا تثبت تورط كولن في الانقلاب

17/7/2016

أردوغان دعا الولايات المتحدة لإرسال فتح الله كولن لمحاكمته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترسل للولايات المتحدة وثائق تثبت وقوف حركة فتح الله كولن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، من أجل تسليم كولن لتركيا.

وقال أردوغان في خطاب أمام حشد من أنصاره في إسطنبول مساء اليوم الأحد إن السلطات لديها وثائق تثبت أن جماعة فتح الله كولن جماعة إرهابية، وإنه سيتم إرسالها لأمريكا كي تقوم بتسليم فتح الله كولن.

وأضاف: "سنرسل إلى الولايات المتحدة ودول غربية طلبات مكتوبة والوثائق اللازمة كي يقوموا بتسليمنا قيادة الكيان الموازي، وسنرى من سيكون معنا ومن سيتهرب من مساعدتنا".

وقال أردوغان إن "الكيان الموازي" يعيش لحظاته الأخيرة، وما فعله مؤخرا هي "رقصة الديك المذبوح" على حد قوله.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصاره إلى مواصلة المسيرات والاعتصامات حتى انتهاء الانقلاب بشكل كامل.

وقال: "لقد أعطيتم درسا كبيرا للانقلابيين وعلينا أن نواصل المسيرات والاعتصامات كي نفشل الحيل والدسائس التي يحيكونها، لأن هؤلاء يعرفون كيف يطعنون من الظهر".

وأشار أردوغان إلى أن قوات الأمن تقوم بعمليات أمنية في أكثر من منطقة، داعيا المواطنين إلى البقاء في الميادين حتى تنتهي الأزمة".

وقال الرئيس التركي إنه لا يمكن تأخير استخدام عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن الحكومة ستناقش الأمر مع المعارضة كي يتم تعديل القوانين بحيث يتم إقرار عقوبة الإعدام.

وأوضح أن تركيا على اتصال مع اليونان لاستعادة الجنود الانقلابيين الذين فروا إلى اليونان.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

مهدد بالسجن 10 سنوات.. القبض على طالب مسلم بموجب قانون "جهاد الحب"

هندوس يتظاهرون مطالبين بمنع تحول الهندوسيات إلى الإسلام (غيتي - أرشيفية)