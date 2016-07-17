أردوغان: سنرسل وثائق لأمريكا تثبت تورط كولن في الانقلاب

أردوغان دعا الولايات المتحدة لإرسال فتح الله كولن لمحاكمته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترسل للولايات المتحدة وثائق تثبت وقوف حركة فتح الله كولن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، من أجل تسليم كولن لتركيا.

وقال أردوغان في خطاب أمام حشد من أنصاره في إسطنبول مساء اليوم الأحد إن السلطات لديها وثائق تثبت أن جماعة فتح الله كولن جماعة إرهابية، وإنه سيتم إرسالها لأمريكا كي تقوم بتسليم فتح الله كولن.

وأضاف: "سنرسل إلى الولايات المتحدة ودول غربية طلبات مكتوبة والوثائق اللازمة كي يقوموا بتسليمنا قيادة الكيان الموازي، وسنرى من سيكون معنا ومن سيتهرب من مساعدتنا".

وقال أردوغان إن "الكيان الموازي" يعيش لحظاته الأخيرة، وما فعله مؤخرا هي "رقصة الديك المذبوح" على حد قوله.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصاره إلى مواصلة المسيرات والاعتصامات حتى انتهاء الانقلاب بشكل كامل.

وقال: "لقد أعطيتم درسا كبيرا للانقلابيين وعلينا أن نواصل المسيرات والاعتصامات كي نفشل الحيل والدسائس التي يحيكونها، لأن هؤلاء يعرفون كيف يطعنون من الظهر".

وأشار أردوغان إلى أن قوات الأمن تقوم بعمليات أمنية في أكثر من منطقة، داعيا المواطنين إلى البقاء في الميادين حتى تنتهي الأزمة".

وقال الرئيس التركي إنه لا يمكن تأخير استخدام عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن الحكومة ستناقش الأمر مع المعارضة كي يتم تعديل القوانين بحيث يتم إقرار عقوبة الإعدام.

وأوضح أن تركيا على اتصال مع اليونان لاستعادة الجنود الانقلابيين الذين فروا إلى اليونان.