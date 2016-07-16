يلدرم: نطالب واشنطن بتسليم "غولن" لأنه زعيم عصابة إرهابية

رئيس الأركان التركي (يسار) بجوار رئيس الوزراء (وسط)

ظهر رئيس أركان الجيش التركي "خلوصي أكار" بجوار رئيس الوزراء "بن علي يلدرم" أثناء إلقاء الأخير كلمته أمام المؤتمر الصحفي الذي عقده لشرح ملابسات محاولة الانقلاب العسكري مساء أمس الجمعة.

وأكد رئيس الوزراء التركي أن تركيا شهدت أمس "نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية"، معتبرا في نفس الوقت أن الخامس عشر من يوليو/تموز هو "عيد الديمقراطية في تركيا".

وأضاف يلدرم أن القوات الأمنية "سطرت ملحمة بطولية وأنقذت الشعب من مصيبة كبرى"، مشيرا إلى أن محاولة الانقلاب "كانت من شرذمة تابعة للكيان الموازي" في إشارة إلى جماعة الداعية "فتح الله غولن".

ووجه يلدرم التحية إلى كافة القيادات العسكرية التي وقفت في وجه المحاولة الانقلابية، معتبرا أن القادة العسكريين في وضع جيد ويقومون بمهمتهم في إعادة الاستقرار. كما وجه التحية إلى زعماء الأحزاب الذين تجاوزوا الخلافات ورفضوا الانقلاب، معتبرا أن المواطنين هم من أفشلوا الانقلاب باعتقال المتمردين، قائلا "لن ننسى تضحيات الشعب الذي وقف بصدور عارية أمام الدبابات".

ودعا يلدرم المواطنين إلى الوجود في الشوارع هذه الليلة والانتشار في كافة الساحات. مؤكدا أن مجلس الأمة سيجتمع اليوم وسيتناول اتخاذ تدابير إضافية لمنع وقوع "انقلابات جنونية أخرى"، على حد وصفه.

وطالب يلدرم الولايات المتحدة بإعادة فتح الله غولن لأنه "زعيم عصابة إرهابية" حسب قوله، مضيفا أن أي دولة تدعم غولن لن تكون صديقة ولا حليفة لتركيا، وتوعد من سماه "التنظيم الموازي" بالوقوف أمام العدالة.

كما توعد يلدرم كل من شارك في الانقلاب بالمحاسبة والتجريد من رتبته العسكرية.