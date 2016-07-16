مصر تعرقل إصدار بيان أممي يدين الانقلاب الفاشل في تركيا

مجلس الأمن الدولي – أرشيف

عرقلت مصر اليوم السبت مشروع بيان أعدته الولايات المتحدة يدين محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن ممثل مصر الدائم في مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، اعترض بشدة على فقرة تضمنها بيان واشنطن، تشير إلى دعوة مجلس الأمن لضرورة "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا".

وأضاف الدبلوماسيون أن المندوب المصري زعم أن "مجلس الأمن الدولي ليس في وضع يمكنه من معرفة ما إذا كانت الحكومة التركية قد تم انتخابها ديمقراطيا أم لا".

ويتطلب إصدار بيان من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء به والبالغ عددهم 15 عضوا، ومصر هي العضو العربي الوحيد حاليا في المجلس، وتنتهي عضويتها غير الدائمة بحلول 31 ديسمبر/ كانون أول 2017.

وكان البيان ينص على أن مجلس الأمن "يعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع في تركيا وحث جميع الأطراف على ضبط النفس".

كانت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول قد شهدتا في وقت متأخر، من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر من الجيش.

واتهمت الحكومة حركة كولن، التي تسميها بالكيان الموازي، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وبدأت حملة اعتقالات واسعة في صفوف منفذي الانقلاب وأنصار الحركة في الجيش والقضاء وأجهزة الدولة.