في جلسة استثنائية: البرلمان التركي يعلن رفض الانقلاب

رئيس مجلس الأمة إسماعيل كهرمان

عقد البرلمان التركي جلسة استثنائية لإعلان رفضه لمحاولة الانقلاب على الديمقراطية في البلاد، والتأكيد على تمسك الأحزاب بالمسار الديمقراطي.

وفي ختام الجلسة تلا رئيس مجلس الأمة إسماعيل كهرمان بيانا موحدا وقعته الأحزاب التركية أكدت فيه رفضها للمحاولة الانقلابية.

وجاء في البيان أن الشعب التركي "قدم درسا لكل العالم بمنعه محاولة الانقلاب الآثمة، وسيكون له وقع على تقوية الديمقراطية في بلادنا".

وخلال الجلسة وجه رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم" في كلمة له الشكر لأعضاء مجلس الأمة التركي على دعمهم للديمقراطية ومواجهتهم لمحاولة الانقلاب العسكري.

وقال "يلدريم" في كلمته أمام جلسة استثنائية لمجلس الأمة اليوم السبت إن "البرلمان كان له وقفة شجاعة فرغم القصف فإنكم لم تتراجعوا".

وكان أعضاء البرلمان قد توافدوا على مجلس الأمة أمس الجمعة عقب الأنباء عن وقوع الانقلاب العسكري، وأصروا على الاعتصام به رغم تعرض البرلمان للقصف من قبل الانقلابيين.

ورفض "يلدريم" في كلمته إطلاق وصف "الجنود" على المشاركين في الانقلاب وأصر على وصفهم بالإرهابيين.

وشهدت جلسة مجلس الأمة حضور عدد من السفراء الأجانب وقيادات المجتمع المدني النقابات تعبيرا عن دعمهم للديمقراطية ورفضهم للانقلاب عليها.

كما حضر الجلسة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجنرال خلوصي أكار، الذي احتجزه الانقلابيون لفترة أمس الجمعة، حيث لقي ترحيبا خاصا من النواب والحضور.

بدوره قال كمال كليغدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في كلمته أمام البرلمان: "دفعنا ثمنا غاليا من أجل الديمقراطية وسندافع عنها بكل ثمن".

وأضاف أن "الديمقراطية تعرضت لهجوم وقف الجميع ضده، ونزل الشعب للشوارع كي يدافع عن حقوقه في مواجهة الانقلاب".

وتابع قائلا: "رغم اختلافنا السياسي فإن الديمقراطية هي ما يجمعنا. الوقوف أمام من يريد انتهاك القانون وقتل الديمقراطية واجب وطني".

أما رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي فقد وصف منظمي الانقلاب بـ"العصابة" وقال: "ما رأيناه أمس كان إرهابا دمويا حقيرا".

ودان بهتشلي قصف البرلمان من قبل الانقلابيين، وقال إن البرلمان "لم يتعرض للقصف في أحلك أيامنا".

وأضاف أن "الهجمة التي حدثت أمس لم تستهدف الحزب الحاكم وحده، بل استهدفت الشعب التركي بأكمله"، معتبرا أن "عهد الانقلابات ولى في تركيا إلى غير رجعة".

ودعا بهتشلي إلى أن يدفع الانقلابيون ثمنا باهظا وقال: "علينا أن نتخلص من هذه العصابة الآثمة التي تمردت أمس وأن نجعل من منفذي الانقلاب عبرة لمن يعتبر".