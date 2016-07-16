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فيديو| مذيعة بيان الانقلاب: قرأته تحت تهديد السلاح

16/7/2016

بثت قناة التليفزيون الرسمي التركي صورا بعد طرد قوات الجيش منه، ونقلت القناة صورا للمذيعة التي بثت بيان الجيش مشيرة إلى أنها قرأت البيان تحت تهديد السلاح.

وشكرت المذيعة كل من جاء للقناة لمساعدتهم وذلك بعد دخول المواطنين لمركز الأخبار وطرد قوات الجيش من التليفزيون الرسمي، وقال متابعون إن التليفزيون الرسمي عاد للشرعية .

وبثت القناة صورا لمظاهرات مناوئة للانقلاب في شوارع المدن التركية.

وكشفت وكالة أنباء الأناضول التركية عن هوية مخطط محاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية، الذي تسبب في اضطرابات بالبلاد أسفرت عن سقوط قتلى.

وقالت الوكالة إن "المخطط للانقلاب في تركيا هو المستشار القانوني لرئيس الأركان التركية العقيد محرم كوسا"، مشيرة إلى أنه "أقيل من منصبه قبل قليل".

المصدر : الجزيرة مباشر
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