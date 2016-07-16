شاهد: قتال القوات التركية لسحق فلول الانقلابيين

تقاتل القوات التركية اليوم السبت لسحق فلول المشاركين في محاولة الانقلاب العسكري.

وقُتل أكثر من 150 شخصا في أعمال العنف التي اندلعت في وقت متأخر أمس الجمعة بعد أن حاول قطاع من القوات المسلحة السيطرة على السلطة باستخدام الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية التي هاجم بعضها مقر المخابرات التركية والبرلمان في أنقرة بينما سيطر البعض الآخر على جسر مهم في اسطنبول.

وانهارت المحاولة الانقلابية بعدما استجاب المواطنون لدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان للنزول إلى الشارع مع تخلي عشرات المتمردين عن دباباتهم.

وسُمع دوي رصاص وانفجارات في اسطنبول وأنقرة الليلة الماضية التي شهدت حالة من الفوضى مع انتشار جنود في مواقع بالمدينتين في حين صدرت أوامر لتلفزيون الدولة لتلاوة بيان يفيد تولي الجيش مقاليد السلطة.

واستسلم نحو 50 جنديا على أحد الجسور علي مضيق البوسفور في اسطنبول فجر اليوم وتركوا دباباتهم رافعين أيديهم في الهواء.

