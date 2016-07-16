شاهد: أردوغان يطالب الشعب بالوقوف ضد محاولة الانقلاب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشعب إلى التجمع أمام مطار إسطنبول؛ للوقوف أمام انقلاب الجيش على الديمقراطية.

وقال أردوغان، في تصريحاتٍ عبر "كاميرا محمول" إن "قوة الشعب ستتصدى لانقلاب الجيش.. ونتوعد محاولي الانقلاب على الديمقراطية بالجزاء".

واعترفت الرئاسة التركية بوجود محاولة انقلاب عسكري على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحث أرودغان العالم على مساندة الشرعية والشعب في تركيا.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أنَّ البيان الذي صدر باسم الجيش التركي وأعلن خلاله السيطرة على البلاد، لم يكن مصرحًا به من القيادة.

وأعلن الجيش التركي في بيان- عبر موقعه الإلكتروني- السيطرة على حكم البلاد، وأكد تنفيذ انقلاب عسكري على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكَّد الجيش في بيانه، أن الأولوية ستكون لقوة القانون، وأنَّ علاقاته بالعالم مستمرة.