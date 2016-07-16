البث الحي
منوعات

شاهد: أردوغان يطالب الشعب بالوقوف ضد محاولة الانقلاب

15/7/2016

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشعب إلى التجمع أمام مطار إسطنبول؛ للوقوف أمام انقلاب الجيش على الديمقراطية.

وقال أردوغان، في تصريحاتٍ عبر "كاميرا محمول" إن "قوة الشعب ستتصدى لانقلاب الجيش.. ونتوعد محاولي الانقلاب على الديمقراطية بالجزاء".

واعترفت الرئاسة التركية بوجود محاولة انقلاب عسكري على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحث أرودغان العالم على مساندة الشرعية والشعب في تركيا.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أنَّ البيان الذي صدر باسم الجيش التركي وأعلن خلاله السيطرة على البلاد، لم يكن مصرحًا به من القيادة.

وأعلن الجيش التركي في بيان- عبر موقعه الإلكتروني- السيطرة على حكم البلاد، وأكد تنفيذ انقلاب عسكري على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكَّد الجيش في بيانه، أن الأولوية ستكون لقوة القانون، وأنَّ علاقاته بالعالم مستمرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)