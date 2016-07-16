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داود أوغلو: الشعب التركي قدم درسا في الديمقراطية

16/7/2016

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، إن الشعب التركي قدم درسا في الديمقراطية برفضه للانقلاب.

وأضاف داود أوغلو، في تصريحات صحفية، إن الشعب التركي أثبت وقوفه صفا واحدا أمام الانقلابيين الذي أغلقت أمامهم جميع الأبواب، على حد قوله. وأكد أنه "من غير الممكن العودة إلى تركيا السابقة".

بدوره، قال أوميت دوندار، رئيس الأركان التركي بالوكالة، إنه تم  إحباط المحاولة الانقلابية خلال ساعات، مقدما الشكر لجميع أطياف الشعب التركي، وأضاف أن "الشعب التركي أغلق جميع الأبواب أمام الانقلابيين".

وأضاف دوندار في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة التركية والأمن الداخلي يقفان مع الشعب التركي، وأن القيادة العليا رفضت محاولة الانقلاب منذ البداية، مؤكدا تحرير رئيس الأركان مع جميع ضباطه، واعتقال 1563 عسكريا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وأشار إلى أن الانقلابيين نقلوا عددا من الضباط إلى مكان غير معلوم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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