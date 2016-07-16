البث الحي
منوعات

تركيا .. اعتقالات بالمئات في صفوف الانقلابيين

16/7/2016

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج في تصريحات صحفية لقناة محلية إنه جرى اعتقال 754 من العسكريين بعد ساعات من محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضافت وسائل الإعلام التركية المحلية أن وزارة الداخلية فصلت 34 ضابطا بينهم 5 جنرالات بتهمة الضلوع في الانقلاب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي أنه تم إعفاء 29 ضابطا برتبة كولونيل خمسة جنرالات من مناصبهم في الجيش بعد محاولة الانقلاب.

وأفاد مراسل الجزيرة باعتقال رئيس أركان الجيش الثالث اللواء جاغلر في أرزنجان شرقي البلاد.

وأضاف المراسل أنه تم تعيين قائد الجيش التركي الأول رئيسا لهيئة الأركان بالوكالة.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)