تركيا .. اعتقالات بالمئات في صفوف الانقلابيين

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج في تصريحات صحفية لقناة محلية إنه جرى اعتقال 754 من العسكريين بعد ساعات من محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضافت وسائل الإعلام التركية المحلية أن وزارة الداخلية فصلت 34 ضابطا بينهم 5 جنرالات بتهمة الضلوع في الانقلاب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي أنه تم إعفاء 29 ضابطا برتبة كولونيل خمسة جنرالات من مناصبهم في الجيش بعد محاولة الانقلاب.

وأفاد مراسل الجزيرة باعتقال رئيس أركان الجيش الثالث اللواء جاغلر في أرزنجان شرقي البلاد.

وأضاف المراسل أنه تم تعيين قائد الجيش التركي الأول رئيسا لهيئة الأركان بالوكالة.