بالفيديو: مروحية تطلق النار على المتظاهرين في تركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر إطلاق نار من مروحية تابعة للقوى المعادية للديمقراطية وهي تمطر المتظاهرين بالنيران.

وكان ملايين الأتراك قد نزلوا الشوارع تلبية لنداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول أن طائرات عامودية تركية فتحت النار على فندق، كان يقيم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضاء مرمريس، بولاية موغلا (غرب) ثم طوقته وذلك بعد فترة من مغادرة أردوغان للفندق.

وذكر شهود عيان أنَّ طائرات عامودية فتحت النار، على فندق بعد مغادرة الرئيس التركي له، وبقيت لفترة تحلق فوق المكان، أعقب ذلك نزول ما بين 10-15 ملثما، بالأسلحة الثقيلة وفرضوا طوقا على الفندق.

وتضارب إفادات شهود العيان في تحديد عدد الطائرات العامودية بين طائرتين أو ثلاثة، وأشاروا إلى أنَّ الأشخاص الملثمين ما زالوا موجودين في المنطقة.

ونجم عن إطلاق المروحيات النار على الفندق، اشتباكات، أصيب خلالها خمسة من عناصر الشرطة تم نقلهم إلى المستشفى.

وأعقب هذه الأحداث وجود أمني مكثف في المنطقة.