البث الحي
منوعات

بالفيديو| أردوغان: هذا التمرد سيؤدي لتنظيف الجيش التركي

16/7/2016

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذا التمرد الذي حاول الانقلاب على الديمقراطية والاستيلاء على السلطة سوف يؤدي إلى تنظيف الجيش التركي، موضحا أن هذه العصابة حاولت قصف مكانه في مرمرة.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بمؤتمر إسطنبول وسط حشود من أنصاره، أن تركيا الجديدة مختلفة عن تركيا القديمة، مشير إلى ما وصفها بالعصابة التي حاولت احتلال مطار أتاتورك الدولي وتهديده.

وشدد الرئيس التركي على أن القوات المسلحة التركية نظيفة ويجب أن تبقى كذلك، مؤكدا أن مدبري المحاولة الانقلابية يتلقون أوامرهم من قادتهم في أمريكا.

وقال أردوغان إن الكيان الموازي الذي حاول الانقلاب عليه هو كيان إرهابي وسيتم محاسبة كل من وجه سلاحه ضد الشعب التركي .

وأثنى أدروغان على ملايين الشعب التركي التي نزلت في الشوراع تصديا لمحاولة الانقلاب مؤكدا أنه يجب مواصلة العمل وعودة الدبابات إلى الثكنات.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)