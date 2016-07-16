بالفيديو| أردوغان: هذا التمرد سيؤدي لتنظيف الجيش التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذا التمرد الذي حاول الانقلاب على الديمقراطية والاستيلاء على السلطة سوف يؤدي إلى تنظيف الجيش التركي، موضحا أن هذه العصابة حاولت قصف مكانه في مرمرة.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بمؤتمر إسطنبول وسط حشود من أنصاره، أن تركيا الجديدة مختلفة عن تركيا القديمة، مشير إلى ما وصفها بالعصابة التي حاولت احتلال مطار أتاتورك الدولي وتهديده.

وشدد الرئيس التركي على أن القوات المسلحة التركية نظيفة ويجب أن تبقى كذلك، مؤكدا أن مدبري المحاولة الانقلابية يتلقون أوامرهم من قادتهم في أمريكا.

وقال أردوغان إن الكيان الموازي الذي حاول الانقلاب عليه هو كيان إرهابي وسيتم محاسبة كل من وجه سلاحه ضد الشعب التركي .

وأثنى أدروغان على ملايين الشعب التركي التي نزلت في الشوراع تصديا لمحاولة الانقلاب مؤكدا أنه يجب مواصلة العمل وعودة الدبابات إلى الثكنات.